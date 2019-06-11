Другу Зеленского дали погоны. Все ради чтения

Другу Зеленского дали погоны. Все ради чтения

Замглавы СБУ Иван Баканов получил лычки лейтенанта. Чтобы читать секретные документы.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель .

"На самом деле, звание лейтенанта не дает абсолютно никаких карьерных преференций. Оно нужно для того, чтобы этот человек в правоохранительных органах имел доступ к важной информации, секретной информации. И этим объясняется звание лейтенанта. Это не высокое звание, и оно никак не повлияет ни на его (Ивана Баканова, – прим. ред) доходы, ни на его карьерный рост. Это звание должно у него быть, чтобы он имел доступ к необходимой информации", - заявила спикер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил своего друга Ивана Баканова на пост первого замглавы СБУ. Соответствующий указ появился на сайте гаранта.

"Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления Службы безопасности Украины", - сказано в документе.

Ранее 20 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак анонсировал свою отставку, но Рада ее успешно провалила.