"Друзья из России": Ломаченко попал в дикий скандал - ФОТО, ВИДЕО

"Друзья из России": Ломаченко попал в дикий скандал - ФОТО, ВИДЕО

Украинский боксер Василий Ломаченко попал в дикий скандал, назвав войну на Донбассе "дележкой наверху".

Об этом спортсмен рассказал российской службе ВВС.

"У меня есть друзья из России. С ними я дружу с детства. Мы росли вместе, участвовали в сборах и соревнованиях. И что с того, что есть политическая напряженность между Россией и Украиной? Я не буду разрывать отношения с друзьями из-за того, что там что-то делят наверху. Не мое это дело. Я желаю всем иметь свое мнение по поводу этой ситуации. Надеюсь, что бокс объединит нас", - заявил боксер.

Ломаченко – ватний ідіот. Війна, бачте, його не стосується. То все "дельожка нагорі" і "какая-то політтічєская напряжонная сітуация".



Все б нічого, але у нього є маса прихильників та послідовників, котрі тепер теж будуть казати нам про "адін народ".



Манкурт. Безжальний і тупий. pic.twitter.com/qQREeUg9wz — Сергій Стерненко (@sternenko) 3 вересня 2019 р.

Однако его словам мало кому понравились. В общем, смотрите сами.

Отметим, что Ломаченко не единственный спортсмен с довольно странной позицией. Так, Александр Усик неоднократно ездил в оккупированный Крым. А недавно он и вовсе отказался биться с русскими боксерами из-за "политизации спорта".