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"Друзья из России": Ломаченко попал в дикий скандал - ФОТО, ВИДЕО

22:20
"Друзья из России": Ломаченко попал в дикий скандал - ФОТО, ВИДЕО - фото 1
"Друзья из России": Ломаченко попал в дикий скандал - ФОТО, ВИДЕО

Украинский боксер Василий Ломаченко попал в дикий скандал, назвав войну на Донбассе "дележкой наверху".

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Об этом спортсмен рассказал российской службе ВВС.

"У меня есть друзья из России. С ними я дружу с детства. Мы росли вместе, участвовали в сборах и соревнованиях. И что с того, что есть политическая напряженность между Россией и Украиной? Я не буду разрывать отношения с друзьями из-за того, что там что-то делят наверху. Не мое это дело. Я желаю всем иметь свое мнение по поводу этой ситуации. Надеюсь, что бокс объединит нас", - заявил боксер.

Однако его словам мало кому понравились. В общем, смотрите сами.

'Друзья из России': Ломаченко попал в дикий скандал - ФОТО, ВИДЕО - фото 187049

Отметим, что Ломаченко не единственный спортсмен с довольно странной позицией. Так, Александр Усик неоднократно ездил в оккупированный Крым. А недавно он и вовсе отказался биться с русскими боксерами из-за "политизации спорта".

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Василий Ломаченко бокс АТО Спорт Новости Украина
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