Усик возвращается: когда смотреть бокс

Усик возвращается: когда смотреть бокс

Украинский боксер Александр Усик дебютирует на ринге с голландцем Тайроном Спонгом по прозвищу "Король Ринга".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на промоутерскую компанию Matchroom Boxing.

По данным источников, бой состоится 12 октября на арене "Винтраст" в Чикаго.

Отметим, что поединок не будет титульным, поэтому ни одному боксеру не грозит потеря пояса.

Напомним, что ранее ходили слухи о скорой встрече Усика с россиянином Андреем Федосовым. Состоится ли поединок? К облегчению русских фанатов нет.

"Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет. Он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин", - так прокомментировал эту ситуацию Усик.

Для справки

Тайрон Спонг (род. 1985 г.) – голландский боксер суринамского происхождения. Чемпион Латинской Америки (2017) в тяжелом весе.

Всего провел 14 боев, все завершились его победой (13 из них нокаутом).

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