Допрос Дубинского: нардеп опубликовал отчет - ФОТО, ВИДЕО

Допрос Дубинского: нардеп опубликовал отчет - ФОТО, ВИДЕО

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский опубликовал в Facebook отчет своего допроса на полиграфе.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Как и обещал, публикую отчёт полиграфолога о прохождении "детектора лжи", - написал политик и разместил обещанный документ.

По данным источника, допрашиваемый "вел себя адекватно" и не употреблял фармакологические препараты для искажения результатов теста, что позволяет заявить об оптимальном состоянии для допроса.

После перечисления списка заданных вопросов, полиграфологи сделали вывод, что ответы Дубинского носят "в целом оправдательный характер".

Следовательно, "во время работы в Верховной Раде допрашиваемый не получил денежных наград или иных выгод за продвижение законопроектов каких бы то ни было лиц".

Напомним, намедни в стенах ВРУ разгорелся скандал: "слуг народа" обвинили в провале антикоррупционного закона из-за полученной взятки.

Нардеп Александр Дубинский решил отбелить свое имя и пройти полиграф в прямом эфире. Что из этого получилось?