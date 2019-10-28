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Допрос Дубинского: нардеп опубликовал отчет - ФОТО, ВИДЕО

10:30
Допрос Дубинского: нардеп опубликовал отчет - ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Допрос Дубинского: нардеп опубликовал отчет - ФОТО, ВИДЕО

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский опубликовал в Facebook отчет своего допроса на полиграфе.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Как и обещал, публикую отчёт полиграфолога о прохождении "детектора лжи", - написал политик и разместил обещанный документ.

Допрос Дубинского: нардеп опубликовал отчет - ФОТО, ВИДЕО - фото 190242

По данным источника, допрашиваемый "вел себя адекватно" и не употреблял фармакологические препараты для искажения результатов теста, что позволяет заявить об оптимальном состоянии для допроса.

Допрос Дубинского: нардеп опубликовал отчет - ФОТО, ВИДЕО - фото 190243

После перечисления списка заданных вопросов, полиграфологи сделали вывод, что ответы Дубинского носят "в целом оправдательный характер".

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Следовательно, "во время работы в Верховной Раде допрашиваемый не получил денежных наград или иных выгод за продвижение законопроектов каких бы то ни было лиц".

Допрос Дубинского: нардеп опубликовал отчет - ФОТО, ВИДЕО - фото 190244

Напомним, намедни в стенах ВРУ разгорелся скандал: "слуг народа" обвинили в провале антикоррупционного закона из-за полученной взятки.

Нардеп Александр Дубинский решил отбелить свое имя и пройти полиграф в прямом эфире. Что из этого получилось?

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