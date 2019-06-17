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"ДНР" очерняет Зеленского – штаб ООС

12:00
"ДНР" очерняет Зеленского – штаб ООС - фото 1
"ДНР" очерняет Зеленского – штаб ООС

В понедельник, 17 июня, штаб ООС заявил, что в "ДНР" развернулась мощная агитационная кампания против руководства Украины и ВСУ,

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По словам военных, боевики распространяют слухи о занятии ВСУ позиций в самом Донецке. Однако это не так.

"Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности! Цель этого информационного вброса направлена на дискредитацию подразделений Вооруженных Сил Украины и первых лиц государства в контексте политических процессов, происходящих в Украине и на внешнеполитической арене. В частности, на фоне предстоящего заседания ТКГ в Минске и спланированных ближайшее время зарубежных визитов политического руководства Украины", - заявили в ООС.

'ДНР' очерняет Зеленского – штаб ООС - фото 182807

И тут же добавили, что "вражеские пропагандистские ресурсы идут на любые шаги для дестабилизации ситуации в информационном поле Украины".

Напомним, экс-командующий ООС Сергей Наев отчитался об успехах ВСУ за последний год войны на Донбассе. По словам генерала, Украине удалось вернуть 24 км (в квадрате) территорий.

По словам военносдужащего, уже 30 апреля 2018 г. были завершены все мероприятия по подготовке сил ООС. Формат операции предусматривал проведения целого ряд действий. Как результат, "Объединенные силы стабилизировали линию соприкосновения, показали мощь украинского оружия и продолжили борьбу с врагом".

 

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