ВСУ отвоевали новые территории: подробности яркого триумфа

ВСУ отвоевали новые территории: подробности триумфа

Воины 24-й мехбригады им. Короля Данила заняли новые позиции под Донецком.

Об этом сообщили сами бойцы.

"Был разработан план, согласованный с начальством, то есть была спланированная операция. Разведчики зашли больше месяца назад на новые улицы Марьинки, Посмотрели, насколько там безопасно, после того, зашли пехотные подразделения, которые несут там службу - окапываются, оборудуют позиции, блиндажи, маскируются", -заявили в пресс-службе подразделения.

Таким образом на данный момент наши войска заняли поселок Трудовские.

Напомним, экс-командующий ООС Сергей Наев отчитался об успехах ВСУ за последний год войны на Донбассе. По словам генерала, Украине удалось вернуть 24 км (в квадрате) территорий.

По словам военносдужащего, уже 30 апреля 2018 г. были завершены все мероприятия по подготовке сил ООС. Формат операции предусматривал проведения целого ряд действий. Как результат, "Объединенные силы стабилизировали линию соприкосновения, показали мощь украинского оружия и продолжили борьбу с врагом".