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Дмитрий Дубилет стал советником экзорциста

17:00
Дмитрий Дубилет - советник Баканова - фото 1
Дмитрий Дубилет - советник Баканова

Основатель "Монобанка" и бывший топ-менеджер "Приватбанка" времен Коломойского Дмитрий Дубилет во вторник, 16 июля, стал советником временно исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.

Во вторник, 16 июля, считающийся топовым айтишником страны Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале сообщил о том, что его пригласили принять участие в нескольких связанных с борьбой с коррупцией проектах.

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В то же время в СБУ агентству "Интерфакс-Украина" заявили о том, что соучредителя Monobank ответственный за разборки с чертями Иван Баканов решил сделать своим советником.

"Это не значит, что я пошел в политику. Я продолжаю заниматься monobank и бизнесом в целом. Просто теперь мой рабочий день станет на несколько часов дольше", - написал Дубилет, не пояснив, где именно ему теперь предстоит задерживаться на работе.

Так что, судя по всему, подмявшие под себя IT-сферу СБУшники теперь смогут делать это более современным способом. Кроме того, у спецслужбы отныне должны появиться не только страницы в Instagram, но и функции автоматическго удаления лишних символов с сайта при копировании текста не слишком дальновидными сотрудниками.

Как известно, сразу после своего назначения на должность замглавы СБУ Владимиром Зеленским Иван Баканов стал временно исполняющим обязанности главы службы. Своими первыми же указами отправил в отставку руководителей департаментов СБ, но при этом не уволил их в принципе, а просто сослал на места предыдущей работы. Так что ряды СБУ от зашкваренных персонажей и не очистились.

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