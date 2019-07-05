война на Донбассе ПАСЕ Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

На сайте СБУ опубликовали биографию Баканова, но забыли подтереть служебную переписку

14:00
СБУшники не смогли скопировать биографию своего шефа без зашквара - фото 1
СБУшники не смогли скопировать биографию своего шефа без зашквара

В пятницу, 5 июля, на официальном сайте Службы безопасности, которую, де-факто, возглавляет друг и соратник Владимира Зеленского Иван Баканов, выложили биографию первого замглавы ведомства.

Очередной косяк, свидетельствующий о низкой компетенции обслуживающих сайты сотрудников, допустили работники пресс-службы СБ.

Баканов назначил своим замом недолюстрированного генерала времен Януковича

Судя по всему, приказ опубликовать биографию лейтенанта в разделе "руководство", подчиненным спускали сверху, а сам текст прислали в каком-то из мессенджеров.

Так или иначе, прислуживаться сотрудники Службы очень спешили, так что просто скопировали месседж и вставили его в админку сайта, даже не вычитывая.

Получилось неудобно, поскольку официальная биография Баканова по версии СБУ заканчивается фразой "кінець розмови в чаті. Введіть повідомлення".

На сайте СБУ опубликовали биографию Баканова, но забыли подтереть служебную переписку - фото 183793

Какой именно программой пользовались сотрудники спецслужбы, неизвестно. Функции закрыть беседу с помощью кнопки "конец разговора" нет ни в Skype, ни в Viber, Telegram, Messenger, Signal и других популярных программах.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
СБУ Иван Баканов Зашквары Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Украинские военные отошли с позиций, но террористы договоренностей не придерживаются - фото 1
Наблюдатели ОБСЕ не могут подтвердить отход боевиков с позиций у Станицы Луганской
08:40
Лукашенко пытается спастись от Путина - фото 1
Лукашенко назвал дружбу с США важнейшим приоритетом политики Беларуси
08:00
Сергей Кизь - креатура Луценко и Богдана - фото 1
Назначение заместителя Луценко продавил глава АП Андрей Богдан
Вчера, 19:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
30 июня, 17:10
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:45
Загрузка...