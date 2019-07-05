На сайте СБУ опубликовали биографию Баканова, но забыли подтереть служебную переписку

СБУшники не смогли скопировать биографию своего шефа без зашквара

В пятницу, 5 июля, на официальном сайте Службы безопасности, которую, де-факто, возглавляет друг и соратник Владимира Зеленского Иван Баканов, выложили биографию первого замглавы ведомства.

Очередной косяк, свидетельствующий о низкой компетенции обслуживающих сайты сотрудников, допустили работники пресс-службы СБ.

Судя по всему, приказ опубликовать биографию лейтенанта в разделе "руководство", подчиненным спускали сверху, а сам текст прислали в каком-то из мессенджеров.

Так или иначе, прислуживаться сотрудники Службы очень спешили, так что просто скопировали месседж и вставили его в админку сайта, даже не вычитывая.

Получилось неудобно, поскольку официальная биография Баканова по версии СБУ заканчивается фразой "кінець розмови в чаті. Введіть повідомлення".

Какой именно программой пользовались сотрудники спецслужбы, неизвестно. Функции закрыть беседу с помощью кнопки "конец разговора" нет ни в Skype, ни в Viber, Telegram, Messenger, Signal и других популярных программах.