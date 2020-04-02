Бесполезен: люди молят Зеленского спасти их от своего же ставленника и коронавируса ВИДЕО

В Монастыриске почти половина зараженных - медики, а власти ничего не предпринимают

Жители Монастыриска Тернопольской области, где бушует вспышка китайского коронавируса, крайне недовольны совковым подходом властей к противодействию болезни. Спасения они ищут у президента.

Представители местной общины накатали открытое письмо-обращение к гаранту, с которым еще год назад они сделали всех вместе.

По словам народа, ставленник Зеленского - председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш оказался бесполезным управленцем. Он, чтобы прикрыть свои провалы, подает в СМИ фейковую информацию о том, что местная опорная больница - лучшаяв в регионе. Правда, его там никогда не было, а медицинское учреждение вообще не может адекватно работать. Врачи и медсестры заражаются сами, не имея ни средств защиты, ни лекарств.

- В Монастыриске уже несколько лет подряд не функционирует инфекционное отделение больницы, а медицинские работники остались наедине с проблемой! Они в тупике! Сами пытаются закупить аппаратуру и все необходимое на средства общины тогда, когда местная власть демонстрирует бездействие! Как следствие - на 1 апреля 77 жителей района инфицированы. 32 из них - медработники. Вирус стремительно распространяется по всем населенным пунктам района. Статистика крайне неутешительная, - заявляют местные активисты.

В связи с подобной ситуацией, по словам жителей города, президент Зеленский должен взять ситуацию в свои руки - издать распоряжение о внедрении карантинных мероприятий, а также обеспечить медиков средствами защиты. Впрочем, даже если гарант посмотрит обращение, отвечать людям разруливанием ситуации в ручном режиме он явно не будет. А вот видосик красивый записать сможет.

По данным Центра общественного здоровья всего в Украине в данный момент заражено лишь 794 человека. 20 заболевших умерли, а 13 выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.