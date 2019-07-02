Детективы НАБУ сливают дело о коррупции в "Укроборонпроме" даже после скандала

Подчиненные Сытника эпично проваливают расследование коррупции в "Укроборонпроме"

После достаточно глобальной реакции общественности на публикацию журналистами "Бигус.инфо" расследования о хищениях на предприятиях "Укроборонпрома", связанное с прикрытием незаконной деятельности антикоррупционное бюро продолжило гнуть свою линию.

Как выяснили все те же журналисты-расследователи, уже спустя несколько месяцев после скандала, детективы НАБУ попытались взять слив дела в свои руки.

Так, 3 июня Соломенский райсуд Киева позволил правоохранителям получить доступ к мобильным фигурантов дела Виталия Жукова и Андрея Рогозы. Но поскольку детекивы "нарушили при этом процедуру временного доступа", производство зависло.

Гаджеты находились в Генпрокуратуре, но для изъятия их на судебный процесс нужно было бы пригласить хоть кого-то из этого ведомства. Тем не менее, заседание проводили в закрытом режиме и без присутствия прокурора. Так что пенять НАБУшникам на сей раз не на кого.

Чтобы получить вещдоки им нужно было бы всего-то предъявить коллегам из ГПУ оригинал постановления служителей Фемиды, а затем еще и отправить копию. Но бравые "солдаты" Сытника УПК не знают, поэтому решили отделаться лишь ксероксом.

А с учетом того, что постановление суда остается в силе всего месяц, уже 3 июля права на изучение материалов дела у НАБУ не будет.

Напомним, 25 февраля журналисты проекта "Бигус.инфо" опубликовали скандальный материал о якобы тотальной коррупции при закупках запчастей для всех оборонных предприятий Украины. Антикоррупционные деятели, основываясь на якобы полученном ими анонимном письме, рассказали, как Игорь Гладковский договаривается о поставках деталей к БТРам, танкам и так далее, которые потом "провозят контрабандой" и уже легально перепродают украинским заводам. Правда, пока доказательства общественности не продемонстрировали - вся переписка коррупционеров была нарисована редакторами программы, а диалоги озвучивали журналисты. Тем не менее, и Луценко и в СНБО с Администрацией президента прямо или косвенно факт "зашквара" признали.

Из-за этого заместитель главы СНБО инициировал свое отстранение на время проверки, а также призвал правоохранителей уточнить информацию, которую опубликовали подопечные Дениса Бигуса. Красивый жест у Гладковского не получился - позднее его уволил Порошенко, подтвердив, что дыма без огня не бывает...

К слову, задержанные чиновники, причастные к коррупции в оборонке, уже на свободе.