Коррупция в Укроборонпроме: экс-глава Генштаба напаривал Минобороны контрабандные детали

Контрразведчики раскрыли еще один случай коррупции в "Укроборонпроме"

Компания Александра Затынайко, который возглавлял Генштаб с 1996 по 1998 год, и владеет ею вместе с экс-чиновником "Укрспецэкспорта" Владимиром Петенко, нелегально поставляла запчасти для ЗРК из России поставляла контрабандой из России и пыталась продать их минобороны.

В четверг, 27 июня, стало известно о том, что сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины сумели расследовать махинации, которые проводили владельцы ООО "ДеминингСолюшнс".

Конечными бенефициарами компании являются Владимир Петенко с сыном, а также Александр Затынайко и Вадим Ковальский, бывшие топы "Укрспецэкспорта" и Генштаба.

По данным следствия, предприятие завозило боевые части к зенитно-ракетным комплексам и другим товарам военного назначения, которые завозили в Украину из России контрабандой. Эти детали, по замыслу огранизаторов схемы, должны были восстановить и продать министерству обороны.

Информация об этом фигурирует в материалах суда.

В ходе обыска на территории дома одного из фигурантов схемы контрразведчики нашли закопанными шесть блоков для доставки и пуска неуправляемых авиационных ракет.