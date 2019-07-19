Детективы НАБУ приехали в спортклуб Порошенко и столкнулись с титушками

Детективы НАБУ не могут попасть к офисам Порошенко

Утром в пятницу. 19 июля, детективы антикоррупционного бюро прибыли к клубу "5 элемент" якобы для проведения обысков по делу о хищениях в "Укроборонпроме". У своих агентов, которые несколько лет прикрывали участников незаконной схемы, НАБУшники, обыски так и не провели.

Зато в офисы, связанные с Петром Порошенко и его бизнес-партнером Олегом Свинарчуком-Гладковским пожаловали.

С каким постановлением об обыске пришли малообученные бойцы Сытника в офисы Порошенко, неизвестно, но пропускать их туда отказались. По принципу охранника Феофании, который сумел остановить спецназ НАБУ путем отказа и закрытия двери в больницу на ключ. Правда, вместо ЧОПовца детективов у "5 элемента" встретили мужчины спортивной наружности. Они и запретили проводить следственные действия, сославшись на то, что в помещениях находится приемная народного депутата Алексея Порошенко.

А поскольку в офисное здание много входов, правоохранители решили обойти стороной примыкающий к приемной сына экс-президента. Но и там их ожидала неудача - дело в том, что в другом помещении расположено Почетное консульство Сейшеловых островов, которое возглавляет как раз Олег Гладковский. Так что здание от обыска защищено заклятиями законами и дипломатическими нормами.

Тем не менее, подопечные Сытника решили вызвать на место свой спецназ. Которому законы не писаны, ведь даже когда НАБУшники незаконно и топорно устанавливали прослушку в САП, бравые бойцы спецподразделения со стрельбой и ДТП вызволяли своих "ихтамнетов".

Напомним, 25 февраля журналисты проекта "Бигус.инфо" опубликовали скандальный материал о якобы тотальной коррупции при закупках запчастей для всех оборонных предприятий Украины. Антикоррупционные деятели, основываясь на якобы полученном ими анонимном письме, рассказали, как Игорь Гладковский договаривается о поставках деталей к БТРам, танкам и так далее, которые потом "провозят контрабандой" и уже легально перепродают украинским заводам. Правда, пока доказательства общественности не продемонстрировали - вся переписка коррупционеров была нарисована редакторами программы, а диалоги озвучивали журналисты. Тем не менее, и Луценко и в СНБО с Администрацией президента прямо или косвенно факт "зашквара" признали.

Из-за этого заместитель главы СНБО инициировал свое отстранение на время проверки, а также призвал правоохранителей уточнить информацию, которую опубликовали подопечные Дениса Бигуса. Красивый жест у Гладковского не получился - позднее его уволил Порошенко, подтвердив, что дыма без огня не бывает.

Само же дело о коррупции правоохранители продолжают сливать точно так же, как и два года назад. Виной тому не только участие в схемах влиятельных чиновников, но и самих сотрудников антикоррупционных ведомств.