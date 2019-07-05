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"Свинарчук" снова возглавил "Богдан"

13:30
Гладковский вернулся в компанию "Богдан" - фото 1
Гладковский вернулся в компанию "Богдан"

Бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский вернулся на работу в корпорацию "Богдан", которую основал в 2005 году вместе с Петром Порошенко. Судя по всему, экс-чиновник, который вместе с сыном опустил бюджет на сотни миллионов, вполне вольготно себя чувствует и при новой власти.

Информацию о возвращении Свинарчука-Гладковского в "Богдан" озвучил пресс-секретарь автомобильной корпорации Сергей Красуля.

Детективы НАБУ сливают дело о коррупции в "Укроборонпроме" даже после скандала

По его словам, фигурант уголовного дела о коррупции на оборонных предприятиях Украины займется кураторством работы импортерский и дилерских предприятий, а также будет отвечать за стратегию автомобильных заводов в Луцке и Черкассах.

Фактически Гладовский просто официально вернулся в бизнес после того, как занимал топовую должность госслужащего.

Напомним, 25 февраля журналисты проекта "Бигус.инфо" опубликовали скандальный материал о якобы тотальной коррупции при закупках запчастей для всех оборонных предприятий Украины. Антикоррупционные деятели, основываясь на якобы полученном ими анонимном письме, рассказали, как Игорь Гладковский договаривается о поставках деталей к БТРам, танкам и так далее, которые потом "провозят контрабандой" и уже легально перепродают украинским заводам. Правда, пока доказательства общественности не продемонстрировали - вся переписка коррупционеров была нарисована редакторами программы, а диалоги озвучивали журналисты. Тем не менее, и Луценко и в СНБО с Администрацией президента прямо или косвенно факт "зашквара" признали.

Из-за этого заместитель главы СНБО инициировал свое отстранение на время проверки, а также призвал правоохранителей уточнить информацию, которую опубликовали подопечные Дениса Бигуса. Красивый жест у Гладковского не получился - позднее его уволил Порошенко, подтвердив, что дыма без огня не бывает.

Само же дело о коррупции правоохранители продолжают сливать точно так же, как и два года назад. Виной тому не только участие в схемах влиятельных чиновников, но и самих сотрудников антикоррупционных ведомств.

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НАБУ Олег Гладковский Коррупция в Укроборонпроме Новости
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