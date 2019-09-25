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Депутат БПП попал под подозрение. Раскрыты детали

14:45
Депутат БПП попал по подозрение. Раскрыты детали - фото 1
Депутат БПП попал по подозрение. Раскрыты детали

Намедни экс-нардеп БПП Евгений Рищук устроил пьяную драку. Прокуратура расследовала обстоятельства ЧП и вынесла свой вердикт.

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"Досудебным расследованием установлено, что 22.09.2019 указанный депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находясь в общественном месте, совершил хулиганские действия в отношении потерпевшего Ч. (Романа Чухалов - прим. ред.), нанеся ему два удара руками в лицо, а также грубо нарушил общественный порядок и права граждан на покой и отдых путем громкого выкрикивания в ночное время оскорблений нецензурной бранью", - сообщила пресс-служба прокуратуры Херсонской области.

Напомним, что Евгений Рищук избил члена Олешковского совета Романа Чухалова. Пострадавшего чиновника госпитализировали, а полиция поспешила открыть производство.

Сам правонарушитель свою вину отрицает и говорит, что это он настоящая жертва. Как такое "возможно"? Ответ узнаете здесь.

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