Нардеп Порошенко попал в ДТП. Раскрыты детали

Нардеп Порошенко попал в ДТП. Что известно?

Нардеп-мажоритарщик "ЕС" Михаил Бондарь попал в ДТП с участием "Камаза".

Об этом сообщают СМИ.

По данным источников, народный избранник на "Мицубиси" направлялся из Киева к семье во Львовскую область. Однако без происшествий доехать не удалось: авто "Бла бла кар" (сервис поиска автомобилей – прим. ред.), в котором ехал Бондарь, врезалось в "Камаз".

По словам очевидцев, у машины лопнуло колесо.

На место прибыла "скорая". Бондаря доставили в местный госпиталь с переломом ребер. Водитель авто, его жена и другой пассажир также получили телесные повреждения.

"30 августа вечером на 111 км автодороги Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и двух легковушек. В результате травмы различной степени тяжести получили пять человек. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия", - заявили в Национальной полиции.

Народный избранник тоже поспешил прокомментировать произошедшее:

"Как произошла самая авария, я не видел. Так как накануне сидели допоздна и голосовали - я, соответственно, заснул. И я, и пассажир, который был еще один, тоже уснул. Я вздрогнул уже от самого удара. … Машина несколько раз перевернулась. Вытащили всех. Все живы", - рассказал Михаил Бондарь.

Напомним, в Киеве обворовали ярого нардепа Порошенко.