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"500 грн в час": депутат БПП оправдался за мордобой

14:30
"Искали очки": депутат БПП оправдался за мордобой - фото 1
"Искали очки": депутат БПП оправдался за мордобой

Утром 23 сентября всю страну всколыхнула новость: на Херсонщине экс-депутат БПП Евгений Рищук избил местного чиновника. Подозреваемый обвинения услышал и заявил, что в этой истории именно он является пострадавшей стороной.

Экс-депутат БПП напился и избил человека – СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

По словам Рищука, Роман Чухалов (избитый чиновник - прим. ред.) был нанят госиполкомом в качестве диджея. Однако просто так он крутить музыку не захотел и потребовал "дополнительно 500 грн в час".

Обуреваемый жаждой справедливости, Рищук "подошел, спросил просто: Роман, тебе же уже все оплачено, чего ты хочешь. Он (Чухалов - прим. ред.) был уже изрядно пьян, он в больнице вчера был – там, я думаю, подтвердят, что он был пьян. Он начал разговаривать матом. И он на меня набросился. Я упал, есть свидетели".

На уточняющий вопрос, бил ли Рищук Чухалова, тот ответил отрицательно.

'500 грн в час': депутат БПП оправдался за мордобой - фото 188270

"Я упал, мне очки искали полчаса после этого", - заявил экс-нардеп.

Как бы там ни было, но прессс-служба полиции пока что версию Рищука не комментирует и указывает в качестве пострадавшей стороны Романа Чухалова.

Экс-нардеп с этим в корне не согласен и уже написал на Чухалова заявление, обвинив того в "нападении и вымогательстве денег".

Для справки

Евгений Рищук является одним из фигурантов дела убийства Екатерины Гандзюк.

Летом 2018 г. активистку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. 4 ноября она умерла от полученных травм.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.

Напомним, "убийцу Гандзюк" задержали. И тут же отпустили.

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Убийство Гандзюк Херсонская область полиция Новости Украина
Украинская правда
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