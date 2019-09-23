Экс-депутат БПП напился и избил человека – СМИ (ФОТО, ВИДЕО)
Экс-депутат БПП Евгений Рищук напился и избил члена Олешковского совета Романа Чухалова.
Об этом сообщил юрист Маси Найем в Facebook.
"Бывший депутат БПП, которая сейчас Европейская Солидарность, тот, на которого указывают, как на заказчика убийства Екатерины Гандзюк, сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, который живет в Херсоне".
Однако на этом история не закончилась.
"Сейчас его (пострадавшего Романа Чухуалова – прим. ред.) забрали в приёмное отделение. На место приехали советники Гусева на которых при мне накинулась толпа для провокации по наводке Рыщука. При этом всем Рыщука никто не опросил и он продолжает гулять на празднике", - рассказал общественный активист Александр Власов.
Информацию об избиении чиновника подтвердили и в полиции. Имя правонарушителя не называется.
"22 сентября около 23:30 в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонил 37-летний житель г. Олешки. Он сообщил, что во время празднования Дня села Правые Саги в местном доме культуры его ударил в лицо 42-летний мужчина", - говорится в сообщении правоохранителей.
Евгений Рищук является одним из фигурантов дела убийства Екатерины Гандзюк.
Летом 2018 г. активистку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. 4 ноября она умерла от полученных травм.
По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.