Экс-депутат БПП напился и избил человека – СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

Экс-депутат БПП напился и избил человека – СМИ

Экс-депутат БПП Евгений Рищук напился и избил члена Олешковского совета Романа Чухалова.

Об этом сообщил юрист Маси Найем в Facebook.

"Бывший депутат БПП, которая сейчас Европейская Солидарность, тот, на которого указывают, как на заказчика убийства Екатерины Гандзюк, сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, который живет в Херсоне".

Однако на этом история не закончилась.

"Сейчас его (пострадавшего Романа Чухуалова – прим. ред.) забрали в приёмное отделение. На место приехали советники Гусева на которых при мне накинулась толпа для провокации по наводке Рыщука. При этом всем Рыщука никто не опросил и он продолжает гулять на празднике", - рассказал общественный активист Александр Власов.

Информацию об избиении чиновника подтвердили и в полиции. Имя правонарушителя не называется.

"22 сентября около 23:30 в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонил 37-летний житель г. Олешки. Он сообщил, что во время празднования Дня села Правые Саги в местном доме культуры его ударил в лицо 42-летний мужчина", - говорится в сообщении правоохранителей.

Для справки