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Экс-депутат БПП напился и избил человека – СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

10:30
Экс-депутат БПП напился и избил человека – СМИ - фото 1
Экс-депутат БПП напился и избил человека – СМИ

Экс-депутат БПП Евгений Рищук напился и избил члена Олешковского совета Романа Чухалова.

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Об этом сообщил юрист Маси Найем в Facebook.

Экс-депутат БПП напился и избил человека – СМИ (ФОТО, ВИДЕО) - фото 188231

"Бывший депутат БПП, которая сейчас Европейская Солидарность, тот, на которого указывают, как на заказчика убийства Екатерины Гандзюк, сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, который живет в Херсоне".

Однако на этом история не закончилась.

"Сейчас его (пострадавшего Романа Чухуалова – прим. ред.) забрали в приёмное отделение. На место приехали советники Гусева на которых при мне накинулась толпа для провокации по наводке Рыщука. При этом всем Рыщука никто не опросил и он продолжает гулять на празднике", - рассказал общественный активист Александр Власов.

Экс-депутат БПП напился и избил человека – СМИ (ФОТО, ВИДЕО) - фото 188230

Информацию об избиении чиновника подтвердили и в полиции. Имя правонарушителя не называется.

Экс-депутат БПП напился и избил человека – СМИ (ФОТО, ВИДЕО) - фото 188233

"22 сентября около 23:30 в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонил 37-летний житель г. Олешки. Он сообщил, что во время празднования Дня села Правые Саги в местном доме культуры его ударил в лицо 42-летний мужчина", - говорится в сообщении правоохранителей.

Экс-депутат БПП напился и избил человека – СМИ (ФОТО, ВИДЕО) - фото 188234
Для справки

Евгений Рищук является одним из фигурантов дела убийства Екатерины Гандзюк.

Экс-депутат БПП напился и избил человека – СМИ (ФОТО, ВИДЕО) - фото 188248

Летом 2018 г. активистку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. 4 ноября она умерла от полученных травм.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.

Напомним, "убийцу Гандзюк" задержали. И тут же отпустили.

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депутаты Европейская Солидарность Херсон Новости Украина Убийство Гандзюк
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