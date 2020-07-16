Деньги закончились: министр финансов заявил о пустом Фонде борьбы с COVID-19

Выделенные на борьбу с коронавирусом деньги уже потрачены

С начала карантина Кабмин и Верховная Рада переписали бюджет, в котором предусмотрели создание максимального исторического дефицита средств в размере 270 миллиардов. При это из казны решили выделить 64,7 миллиардов гривен на борьбу с коронавирусом.

По состоянию на сегодня эти деньги уже освоены и распилены.

О том, что бюджетные десятки миллиардов гривен, которые были направлены в фонд, уже почти закончились, заявил в интервью "Радио Свобода" министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, большая часть денег ушла на выплаты украинцам, которые пострадали от карантина.

- Мы уже практически подошли к тому времени, когда можно сказать, что фонд-COVID мы исчерпали, - отметил чиновник. - На фонд социального страхования ушло около 9 миллиардов, кроме того были выплаты по частичной безработице, а также детям физических лиц-предпринимателей, на приобретение средств индивидуальной защиты, на зарплаты медицинским работникам.

О том, как эффективно правительство расходовало почти 65 миллиардов можно судить по колоссальным финансовым схемам, которые проводились без тендеров. Так, министр здравоохранения Максим Степанов вместе со своими подчиненными провел откровенно коррупционные закупки средств индивидуальной защиты для медиков по завышенным ценам, перерасходовав как минимум 4 миллиарда.

Огромные деньги были выделены и МВД Арсена Авакова. Госпитали министерства потратили больше денег, чем получили сотни опорных больниц вместе взятых.

В то же время пандемия коронавируса на спад в Украине не идет. С момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.