МВД потратило на борьбу с коронавирусом больше сотни опорных больниц

Эффективность Авакова - в распиле

Принцип распределения средств, выделенных правительством на противодействие COVID-19 напоминает постулат о том, что Аваков должен получить все, а простые смертные - страдать.

Пока по всей стране массово заражаются медики, а количество инфицированных растет с диким приростом, МВД тратит бешеные суммы на закупки всего для себя необходимого. Причем тарятся мусора в избытке и по завышенным ценам.

У простых же больниц, которые не имеют к министерству Авакова никакого отношения, средств защиты и денег катастрофически не хватает.

Как заявили в субботу, 27 июня, представители неправительственной международной организации Transparency International Dozorrо, крупнейшим покупателем всего необходимого по упрощенной процедуре без конкурса оказалось МВД. Именно там решили попилить сотни миллионов, не проводя при этом прозрачных торгов. Закупаются же менты для своих госпиталей и больниц с таким запасом, что любые рядовые медики могут только завидовать. Так, при лечении всего 30 зараженных COVID-19 правоохранителей, Центральный госпиталь МВД заключил сделок на 600 миллионов гривен.

Для сравнения, все вместе взятые больницы Киева - и опорные, и коммунальные, потратили за тот же период всего 230 миллионов, а опорные Хмельницкой области и вовсе смогли израсходовать выделенные им 12,3 миллиона.

В общем же на закупки для ведомства Авакова пришлось больше 14% потраченных Украиной на борьбу с коронавирусом денег. Сумма растрат МВД превышает совокупные расходы 171 опорной больницы

Так, на оснащние медицинским оборудованием в МВД распилили 217 миллионов. При этом при подтверждении коронавируса мусоров кладут не в подчиняющиеся министерству больницы, а к простым смертным.

154 миллиона гривен были потрачены на покупки индивидуальных средств защиты у подчиняющегося МВД предприятия "Форт". При этом респираторы и другие СИЗ покупались с наценкой в как минимум 15%.