Дело Шеремета: С Кузьменко сняли электронный браслет - ФОТО

Дело Шеремета: С Кузьменко сняли электронный браслет - ФОТО

В среду, 26 августа, представители полиции сняли электронный браслет с Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый в Facebook.

"Друзья, совсем забыл сказать: представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Юлии Кузьменко электронное средство контроля", - заявил юрист.

Что было ранее?

20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования, обвинив ветеранов АТО Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко в убийстве Павла Шеремета.

13 декабря Печерский райсуд Киева арестовал подозреваемых. С тех пор им неоднократно продлевали арест.

11 августа Апелляционный суд столицы постановил отпустить Юлию Кузьменко под домашний арест.