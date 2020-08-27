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Дело Шеремета: С Кузьменко сняли электронный браслет - ФОТО

10:42
Дело Шеремета: С Кузьменко сняли электронный браслет - ФОТО - фото 1
Дело Шеремета: С Кузьменко сняли электронный браслет - ФОТО

В среду, 26 августа, представители полиции сняли электронный браслет с Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.

В ЕСПЧ решили заняться махинациями Авакова по делу Шеремета

Об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый в Facebook.

"Друзья, совсем забыл сказать: представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Юлии Кузьменко электронное средство контроля", - заявил юрист.

Дело Шеремета: С Кузьменко сняли электронный браслет - ФОТО - фото 204546

Что было ранее?

20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования, обвинив ветеранов АТО Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко в убийстве Павла Шеремета.

13 декабря Печерский райсуд Киева арестовал подозреваемых. С тех пор им неоднократно продлевали арест.

11 августа Апелляционный суд столицы постановил отпустить Юлию Кузьменко под домашний арест.

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Юлия Кузьменко Убийство Шеремета Новости Украина
Без табу
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