В ЕСПЧ решили заняться махинациями Авакова по делу Шеремета

Украину накажут за мусорское беззаконие по отношению к Юлии Кузьменко

В среду, 26 августа, в Европейском суде по правам человека подтвердили получение жалобы адвоката обвиняемой в причастности к убийству российского журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат подозреваемой Тарас Беспалый.

По его словам, вскоре судьи ЕСПЧ могут назначить дату заседания по делу по существу. И уже в международной юрисдикции наверняка примут во внимание и отсутствие любых стоящих доказательств против Юлии Кузьменко, и многочисленные подтасовки результатов экспертиз ментами.

"ЕСПЧ подтвердил получение моих жалоб по Юлии Кузьменко о незаконном задержании и ряду других нарушений по делу. Ждем открытия рассмотрения. Жаль только, что за ошибки определенных лиц ответственность будет нести Украины", - отметил юрист.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.

12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты поначалу почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook с домашнего айпи в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.