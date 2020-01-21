Дело Микитася: САП нашла еще одного подозреваемого

Дело Микитася: САП нашла еще одного подозреваемого

В деле по незаконному завладению имуществом Нацгвардии появился еще один подозреваемый.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Прокурорами САП вручено уведомление о подозрении бывшему заместителю президента государственной корпорации в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Несмотря на то, что указанное лицо является действующим адвокатом, сообщение о подозрении лично подписал Генеральный прокурор", - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос о избрании меры пресечения для подозреваемого, имя которого не сообщается. По данным Украинской правды, речь идет о Вячеславе Мармыше. В 2015 г. адвокат работал заместителем президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася. Напомним, что последний обвиняется в заключении ряда договоров между подконтрольными ему лицами и экс-главой Нацгвардии Украины Юрием Аллеровым.

По данным следствия еще в 2000-х гг. Нацгвардия и строительный подрядчик подписали соглашение о сооружении жилищного комплекса на Печерске (в центре Киева – прим. ред), в котором правоохранители должны были получить 50 квартир и 30 паркомест.

Но время шло и Нацгвардия неожиданно решила отказаться от упомянутого жилья в обмен на 65 квартир у ст. м. Бориспольская.

Стоимость недвижимости оказалась на 81 635 448 грн меньше той, которая имела место быть в жилье на Печерске. Следовательно, - полагают следователи – обмен был неравноценным.