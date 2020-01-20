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Микитась попытался сбежать из Украины. Но что-то пошло не так

13:30
Микитась попытался покинуть Украину. Но что-то пошло не так – СМИ - фото 1
Микитась попытался покинуть Украину. Но что-то пошло не так – СМИ

Экс-нардеп Максим Микитась попытался покинуть Украину, однако его сняли с рейса.

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Об этом написал Сергей Лещенко в Telegram.

"При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат 8 созыва Максим Микитась. 2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии более чем 81 млн грн. 4 октября суд отпустил Микитася под залог в 5,5 млн грн, а также обязал его носить электронный браслет. 22 октября меру пресечения изменили и экс-депутата Микитася отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 80 млн грн. Заплатив, он вышел из СИЗО”, - сообщил журналист.

Микитась попытался сбежать из Украины. Но что-то пошло не так - фото 194574

Микитася сняли прямо с самолета

По данным "Украинской правды", в последнее время Микитась жаловался на здоровье и просил дать разрешение на вылет в Лондон для лечения. И таковое действительно было получено от замглавы САП Максима Грищука, однако позже чиновник переменил свое решение.

Напомним, экс-нардеп Максим Микитась обвиняется в заключении ряда договоров между подконтрольными ему лицами и экс-главой Нацгвардии Украины Юрием Аллеровым.

По данным следствия еще в 2000-х гг. Нацгвардия и строительный подрядчик подписали соглашение о сооружении жилищного комплекса на Печерске (в центре Киева – прим. ред), в котором правоохранители должны были получить 50 квартир и 30 паркомест.

Но время шло и Нацгвардия неожиданно решила отказаться от упомянутого жилья в обмен на 65 квартир у ст. м. Бориспольская.

Стоимость недвижимости оказалась на 81 635 448 грн меньше той, которая имела место быть в жилье на Печерске. Следовательно, - полагают следователи – обмен был неравноценным.

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Максим Микитась Сергей Лещенко самолет Новости Украина
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