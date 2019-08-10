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"Дело Межигорья": ГПУ отчиталась об "успехах"

Вчера, 22:07
"Дело Межигорья": ГПУ отчиталась об "успехах" - фото 1
"Дело Межигорья": ГПУ отчиталась об "успехах"

ГПУ объявила подозрение 8 лицам по делу о незаконном выводе Межигорья из госсобственности.

Экс-помощник регионала поуправляет Межигорьем

Об этом сообщил прокурор Андрей Радионов в эфире "Украинского радио".

"На данный момент сообщено о подозрении 8 лицам. Есть даже те, по которым вступили приговоры в законную силу. Начиная от чиновников, в частности, двух президентов и премьер-министра, и заканчивая нотариусами. Наша тактика (следствия – прим. ред.) - сверху вниз", - заявил следователь.

И прокомментировал роль Виктора Ющенко во всей этой истории.

"Сейчас сообщение о подозрении осуществлено по статье 191, то есть "завладение" (имуществом – прим. ред). Это тоже преступление с признаками коррупции, но это не прямая взятка. Если бы было достаточно доказательств, что президент с использованием властных полномочий дал взятку, чтобы иметь возможность распустить Раду, то сейчас у нас нет достаточного таких данных. Хотя, конечно, все версии рассматриваются".

Напомним, ГПУ заподозрила Виктора Ющенко в незаконном отчуждении "Межигорья" из государственной собственности. Что ответил экс-преидент?

ГПУ заподозрила Виктора Ющенко в незаконном отчуждении "Межигорья" из государственной собственности.
https://beztabu.net/novosti_t4952
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Межигорье Виктор Ющенко ГПУ Новости Украина
Украинское радио
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