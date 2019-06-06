Ющенко сговорился с Януковичем - заявление

Ющенко сговорился с Януковичем - заявление

ГПУ заподозрила Виктора Ющенко в незаконном отчуждении "Межигорья" из государственной собственности.

Об этом сообщил нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко.

"Наконец-то ГПУ увидела то, что видели все: Виктор Ющенко в сговоре с Виктором Януковичем выводил из государственной собственности "Межигорье" и содействовал в получении "Межигорья" в собственность Януковича и приближенных к нему юридических лиц", - написал политик.

Эту информацию подтвердил и Сергей Лещенко.

"Сенсационная новость. Экс-президенту Ющенко выдвинуто подозрение по статье 191 часть Уголовного кодекса Украины. Речь идет о резиденции Межигорье. Я был свидетелем по этому делу и могу ответственно утверждать, что Ющенко сознательно действовали в сговоре с Януковичем", - написал журналист.