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Ющенко сговорился с Януковичем - заявление

10:00
Ющенко сговорился с Януковичем - заявление - фото 1
Ющенко сговорился с Януковичем - заявление

ГПУ заподозрила Виктора Ющенко в незаконном отчуждении "Межигорья" из государственной собственности.

Суд вернул Межигорье государству

Об этом сообщил нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко.

Ющенко сговорился с Януковичем - заявление - фото 182247

"Наконец-то ГПУ увидела то, что видели все: Виктор Ющенко в сговоре с Виктором Януковичем выводил из государственной собственности "Межигорье" и содействовал в получении "Межигорья" в собственность Януковича и приближенных к нему юридических лиц", - написал политик.

Ющенко сговорился с Януковичем - заявление - фото 182248

Эту информацию подтвердил и Сергей Лещенко.

"Сенсационная новость. Экс-президенту Ющенко выдвинуто подозрение по статье 191 часть Уголовного кодекса Украины. Речь идет о резиденции Межигорье. Я был свидетелем по этому делу и могу ответственно утверждать, что Ющенко сознательно действовали в сговоре с Януковичем", - написал журналист.

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Напомним, для бывшей резиденции беглого президента Виктора Януковича избрали нового управляющего. Им стал экс-помощник регионала Евгения Мураева Алексей Вороненко.
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Виктор Ющенко Виктор Янукович Межигорье Сергей Лещенко Сергей Власенко ГПУ Новости Украина
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