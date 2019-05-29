Экс-помощник регионала поуправляет Межигорьем

Экс-помощник регионала поуправляет Межигорьем

Для бывшей резиденции беглого президента Виктора Януковича избрали нового управляющего. Им стал экс-помощник регионала Евгения Мураева Алексей Вороненко.

Данное решение принял тендерный комитет Агентства по розыску и менеджмента активов.

Алексей Вороненко – 32-летний директор фирмы ООО "Скомпани", созданной в 2015 г. До 2017 г. бизнесмен на платной основе помогал далеко небезысвестному Мураеву. Однако спустя некоторое время мужчина поменял свои взгляды. В Facebook он регулярно размещает публикации с критикой нардепа, называя того "балаболом", "предателем" и "агентом СБУ".

Так это или нет - судить не будем. Интересно лишь то, что компания Вороненко не имеет должного опыта управления. Об этом написала журналистка Наталья Седлецкая.

"Из похожих проектов компании ее представители назвали управление помещениями Укрпочты. Вовлеченная консультантка сообщила, что работала маркетологом в ресторанах", - заявила работница СМИ.

Напомним, Печерский районный суд Киева принял решение наложить арест на вещи экс-президента Виктора Януковича, которые он бросил в своем имении перед побегом.