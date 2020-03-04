Убийство Гандзюк: Суд вынес вердикт по Мангеру

Убийство Гандзюк: Суд вынес вердикт по Мангеру

Шевченковский районный суд Киева отказался восстанавливать иск против Владислава Мангера, подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает "Громадське".

Адвокаты Мангера требовали возобновить производство против своего клиента, ранее приостановленное в связи с розыском подозреваемого организатора преступления Алексея Левина.

По мнению защиты, нынешнее положение дел нарушает права Мангера, который стал "заложником розыска Алексея Левина". В свою очередь сторона обвинения выступила против инициативы адвокатов, подчеркнув, что показания Левина важны для дальнейшего расследования дела Мангера.

"После того, как Левина был объявлен в розыск, мы еще несколько месяцев осуществляли расследование. Но мы дошли до того момента, когда мы уже не можем дальше проводить расследование без его участия, а сроки досудебного расследования продолжаются", - заявил обвинитель.

Напомним, что Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 г. Летом того же года на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД и неоднократно рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.

6 июня 2019 г. Фемида наконец-то вынесла вердикт по делу: фигуранты преступления получили смехотворный срок от 3 до 6 лет (!) лишения свободы.