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COVID-19 захватил новые жертвы: Что происходит?

10:09
COVID-19 захватил новые жертвы: Что происходит? - фото 1
COVID-19 захватил новые жертвы: Что происходит?

Минздрав озвучил обновленные данные о подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Украине.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пресс-службу учреждения

"По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

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