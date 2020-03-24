COVID-19 захватил новые жертвы: Что происходит?
Минздрав озвучил обновленные данные о подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Украине.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пресс-службу учреждения
"По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.