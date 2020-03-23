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Скорые не будут проводить тесты на COVID-19 – заявление

13:30
Скорые не будут проводить тесты на COVID-19 – заявление - фото 1
Скорые не будут проводить тесты на COVID-19 – заявление

Бригады скоро помощи не будут проводить тесты на китайский коронавирус.

В Украину прибыли китайские тесты на COVID-19 - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения", - говорится в сообщении.

В случае подозрения заболевания, медики должны сделать два теста: один на грипп и второй на коронавирус. В случае положительного результата экспресс-теста на COVID-19, врачи должны провести дополнительную проверку. Лишь после этого можно будет говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические мероприятия.

Напомним, ранее МОЗ заявлял, что тесты на коронавирус будут проводить бригады скорой помощи по приезде на место вызова.

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