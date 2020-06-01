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COVID-19 влупил по киевскому монастырю УПЦ МП: Его закрыли на карантин

13:30
COVID-19 влупил по киевскому монастырю УПЦ МП: Его закрыли на карантин - фото 1
COVID-19 влупил по киевскому монастырю УПЦ МП: Его закрыли на карантин

В Киеве очередной монастырь УПЦ МП стал очагом коронавирусной инфекции COVID-19.

Киево-Печерская Лавра вновь открылась для верующих: Что происходит?

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.

"Больше всего случаев заболевания зафиксировали за минувшие сутки в Подольском районе — 23 больных. Это обусловлено вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Фроловском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили у 26 служительниц. Из них за минувшие сутки — у 22. За выходные в больницы столицы госпитализировали 8 монахинь", — говорится в сообщении.

На данный момент монастырь закрыт на карантин.

УПЦ МП vs СOVID-19: Краткая история

После начала пандемии коронавируса многие священнослужители УПЦ МП открыто объявили о саботаже карантинных мер, направленных на борьбу с инфекцией. Наиболее вопиющие случаи игнорирования санитарных норм показала Киево-Печерская Лавра.

5 апреля Печерский монастырь был закрыт на карантин. 14 апреля столичные власти усилили карантинные меры на территории монастыря.

В связи со сложившейся ситуацией по и так не идеальной репутации УПЦ МП был нанесен сильный удар. Неудивительно, что в апреле 2020 г. на сайте ОПУ появилась петиция с требованием отобрать Киево-Печерскую Лавру у Московского Патриархата. Однако у президента Украины Владимира Зеленского свои мысли на этот счет.

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УПЦ МП Пандемия коронавируса Карантин в Украине Виталий Кличко Киев Новости Украина
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