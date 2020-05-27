COVID-19 в Украине: в МОЗ назвали дату конца пандемии

COVID-19 в Украине: в МОЗ назвали дату конца пандемии

Главный санитарный врач Олег Ляшко рассказал, когда в Украине ожидается нулевая статистика заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "Zik".

По словам замглавы МОЗУ, на данный момент достаточно сложно назвать точную дату окончания пандемии в Украине. Остается лишь делать прогнозы.

"Мы говорим о 22 июня", – заявил Виктор Ляшко.

Как уточнил санитарный врач, многое в решении этого вопроса зависит не только от нашей страны.

"Очень многое будет зависеть от того, есть ли сезонность этого вируса, или нет. Потому что сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркулирования вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания. Но неожиданно в этом нашем графике появилась Российская Федерация, которая показывает динамику, когда болезнь в Европе уже идет на вспышку. Обычно у нас все страны Европы должны были бы показывать значительное снижение, после Европы должна была идти Северная Америка, Южная Америка, страны Африки, затем Австралия и снова на Китай. Так циркулирует грипп и гриппоподобные заболевания", – добавил замглавы МОЗУ.

Напомним, 20 мая Кабинет министров Украины ослабил карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. В частности, правительство возобновило работу наземного транспорта, гостиниц (с 22 мая), метро и детских садов (с 25 мая).

Также в ближайшее время планируется запустить работу украинской железной дороги и восстановить авиасообщение Украины с другими странами.