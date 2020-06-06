В двух областях Украины ужесточили карантин: Раскрыты детали

В двух областях Украины ужесточили карантин: Раскрыты детали

В двух областях Украины ужесточили карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В частности за последнюю неделю соответствующие меры были приняты в Волынской и Донецкой областях. В этих регионах было решено закрыть детские сады, гостиницы, а также запретить проведение спортивных и религиозных мероприятий.

"Мы видим, что введенный адаптивный карантин работает. В областях, в которых сложная эпидемическая ситуации, не ослаблялись карантинные мероприятия. А те, у кого есть несоответствие критериям, принимают решение об усилении. Это демонстрирует ответственность местных органов власти", - прокомментировал ситуацию главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Напомним, что....

ранее Кабмин возобновил работу наземного транспорта, гостиниц (с 22 мая), метро и детских садов (с 25 мая), учебных заведений, фитнес-центров, спортзалов, железнодорожные и межобластные перевозки ( с 1 июня).

5 июня вступили в силу новые послабления карантинных мер, направленных на борьбу с коронавирусом.