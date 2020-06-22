COVID-19 в Украине: МОЗ обновил статистику заболеваемости

COVID-19 в Украине: МОЗ обновил статистику заболеваемости

В понедельник, 22 июня, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ о ссылкой на МОЗУ.

"22 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 37 241 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1012 летальные, 16 642 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 681 новый случай. Всего проведено 569 589 тестирований методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Отметим, что сутками ранее в Украине было зафиксировано 735 новых случаев заболевания коронавирусом. До этого несколько дней подряд пандемия COVID-19 била один рекорд за другим в нашей стране.

Напомним, что…

В мае-июне 2020 г. правительство приняло ряд решений, "разморозивших" многие сферы жизни украинцев. К сожалению, это привело к печальным последствиям: из-за массового нарушения самоизоляции в Украине вновь наблюдается скачок пандемии COVID-19. Многие регионы страны теперь вынуждены либо отказываться от дальнейших ослаблений карантина, либо вводить дополнительные ограничения.

17 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал, что эпидемиологическая ситуация в стране вызывает значительные опасения и правительство вынуждено продлить карантин до 31 июля.

19 июня глава Кабмина заявил о начале второй волны эпидемии COVID-19 в стране