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В Украине усилят контроль за карантином: К кому нагрянет проверка?

15:27
В Украине усилят контроль за карантином: К кому нагрянет проверка? - фото 1
В Украине усилят контроль за карантином: К кому нагрянет проверка?

Со следующей недели в Украине начнутся усиленные проверки общепитов и транспорта по соблюдению карантинных мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

Кабмин ужесточит наказание за нарушение карантина – Шмыгаль

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

По данным источника, президент Украины Владимир Зеленский очень сильно обеспокоен ухудшением эпидемиологической ситуации в стране и настаивает на ужесточении контроля за карантином.

"Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то они должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина", - заявил гарант.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков доложил, что на данный момент правоохранители провели более 2,5 тыс. проверок общественного транспорта, выявили 703 нарушения и наложили штрафов почти на 2 млн грн.

Примечание: В случае нарушения карантина украинцам грозят штрафы от 17 до 51 тысяч гривен, общественным заведениям - от 34 до 340 тысяч.

Напомним, что…

17 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал, что эпидемиологическая ситуация в стране вызывает значительные опасения и правительство вынуждено продлить карантин до 31 июля.

19 июня глава Кабмина заявил о начале второй волны эпидемии COVID-19 в стране.

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Карантин в Украине Владимир Зеленский Арсен Аваков Пандемия коронавируса Новости Украина
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