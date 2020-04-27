COVID-19 в Лавре: Коронавирус подскосил десятки новых жертв

COVID-19 в Лавре: Коронавирус подскосил десятки новых жертв

В понедельник, 27 апреля, в Киево-Печеской Лавре зафиксировали новые случаи заболевания коронавирусом.

Об этом написал глава КГГА Виталий Кличко в Telegram.

"Из мужчин, у которых за минувшие сутки (в Киеве - прим. ред.) подтвердили заболевания коронавирусом - 20 семинаристов из Киево-Печерской Лавры. Одного пациента госпитализировали в Александровскую больницу. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков", - сообщил мэр Киева.

Напомним, что ранее митрополит Павел, - настоятель Киево-Печерской Лавры, - призывал игнорировать коронавирус. Однако позже ему и его братии пришлось поумерить свой пыл и сдать тесты на COVID-19.

5 апреля Печерский монастырь был и вовсе закрыт на карантин. Уже на следующий день подтвердились и первые случаи заболевания в стенах обители.

12 апреля умер насельник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Нектарий.

13 апреля монастырь закрыли на карантин. На следующий день столичные власти усилили карантинные меры на территории монастыря.