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COVID-19 продолжил наступление в Украине, жертв все больше

09:59
COVID-19 продолжил наступление в Украине, жертв все больше - фото 1
COVID-19 продолжил наступление в Украине, жертв все больше

В субботу, 6 июня, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"6 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 26 514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 777 летальных, 11 812 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев. Всего проведено 414 542 тестирования методом ПЦР", - говорится в сообщении.

COVID-19 продолжил наступление в Украине, жертв все больше - фото 201099

Отметим, что…

По информации НАНУ, Украина уже прошла пик пандемии коронавируса, однако эпидемиологическая ситуация в стране все еще далека от идеала. Несмотря на это правительство все же решилось на ослабление карантина в Украине: в частности, ранее Кабмин возобновил работу наземного транспорта, гостиниц (с 22 мая), метро и детских садов (с 25 мая), учебных заведений, фитнес-центров, спортзалов, железнодорожные и межобластные перевозки ( с 1 июня).

5 июня вступили в силу новые послабления карантинных мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

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Пандемия коронавируса Карантин в Украине Министерство здравоохранения Новости Украина
Без табу
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