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COVID-19 продолжает зверствовать в Украине, зараженных все больше

13:08
COVID-19 продолжает зверствовать в Украине, зараженных все больше - фото 1
COVID-19 продолжает зверствовать в Украине, зараженных все больше

Во вторник, 24 марта, в Черновицкой и Житомирской областях выявили новые случаи заражения COVID-19.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По данным источников, в Черновицкой области выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом, в Житомире – 1 случай и 2 подозрения, требующих дополнительного подтверждения в лаборатории.

COVID-19 продолжает зверствовать в Украине, зараженных все больше - фото 197685

"Еще один положительный результат экспресс-теста на # COVID-19 в Житомире.
Пациентку госпитализируем в инфекционном отделении Больницы # 1, ждем результатов из лаборатории. UPD:По состоянию на 12.50: У 2 пациенток, которые были ранее госпитализированы с пневмонией, экспресс-тест подтвердил диагноз #COVID 19. Ждем лабораторного подтверждения. За границу женщины не ездили. То есть, всего в Житомире три больных коронавирусом (включая первого пациента)", - написал в Facebook мэр Житомира Сергей Сухомлин.

COVID-19 продолжает зверствовать в Украине, зараженных все больше - фото 197686

Напомним, по состоянию на вторник, 24 марта, МОЗ официально подтвердил 84 случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

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