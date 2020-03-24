COVID-19 продолжает зверствовать в Украине, зараженных все больше

COVID-19 продолжает зверствовать в Украине, зараженных все больше

Во вторник, 24 марта, в Черновицкой и Житомирской областях выявили новые случаи заражения COVID-19.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По данным источников, в Черновицкой области выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом, в Житомире – 1 случай и 2 подозрения, требующих дополнительного подтверждения в лаборатории.

"Еще один положительный результат экспресс-теста на # COVID-19 в Житомире.

Пациентку госпитализируем в инфекционном отделении Больницы # 1, ждем результатов из лаборатории. UPD:По состоянию на 12.50: У 2 пациенток, которые были ранее госпитализированы с пневмонией, экспресс-тест подтвердил диагноз #COVID 19. Ждем лабораторного подтверждения. За границу женщины не ездили. То есть, всего в Житомире три больных коронавирусом (включая первого пациента)", - написал в Facebook мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Напомним, по состоянию на вторник, 24 марта, МОЗ официально подтвердил 84 случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.