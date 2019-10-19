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Что делать с Гладковским - будут решать всю субботу

10:00
Гладковский на скамье подсудимых - фото 1
Гладковский на скамье подсудимых

В пятницу, 18 октября, до глубокой ночи продолжалось судебное заседание по избранию меры пресечения для соратника Петра Порошенко - Олега Гладковского (Свинарчука).

Заседание, начавшееся вечером в пятницу, затягулось до глубокой ночи.

Гладковский-Свинарчук официально стал подозреваемым

За это времени прокуроры озвучили суть претензий к Гладковскому-Свинарчуку, а сторона защита - "упасть на мороз".

Окзалось, что 165,5 тысячи долларов Гладковский не декларировал так, как не знал, что его элитная квартира на Печерске (конечно же, с паркоместом) вообще сдается. Якобы кто-то третий в ней проивал с доброй воли друга Порошенко, а на самом деле сдавал в аренду, заработав кучу денег. Все это по версии защиты, конечно, адвокаты Гладковского надеются, что судьи в это поверят. Ну-ну.

По второму эпизоду - махинациям на госзакупках и злоупотреблению служеным положением, когда Гладковский (как представитель государства) покупал технику сам у себя (как представителя бизнеса) - подискутировать особо не успели.

Гладковского пожелали взять на поруки двое нардепов из партии Порошенко - Ростислав Павленко и Максим Саврасов, а также блогер "Андрей Луганский.

Прокуроры требуют арест с правом внесения залога в 100 млн гривен.

Свинарчук-Гладковский пытался сбежать из страны, его задержало НАБУ

После двух ночи адвокаты попросили суд сделать паузу, что и было сделано. Продолжится засдеание в субботу, 19 октября, начиная с 12:00. Это будут дебаты стороны.

Все это время Гладковский голодает.

Напомним, что его по-прежнему судят не за то, чего ждут люди. Весной Гладковский стал фигурантом расседования Дениса Бигуса и был обвинен в мародерстве. Однако все озвученные весной 2019 эпизоды в развернувшейся в октября драме не фигурируют.

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