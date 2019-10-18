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Гладковский-Свинарчук официально стал подозреваемым

14:51
Гладковский получил определенность - фото 1
Гладковский получил определенность

Пытавшийся в четверг, 17 октября, бежать из Украины соратник Петра Порошенко - Олег Гладковский - более не находится в повешенном состоянии и неясном правовом статусе.

Олег Гладковский предпринял в четверг попытку покинуть Украину, однако столкнулся с непониманием со стороны сотрудников аэропорта "Борисполь". Оскорбившись в лучших чувствах Гладковский (настоящая фамилия - Свинарчук) решил пообедать в ресторане на Бориспольской трассе, где и был схвачен детективами НАБУ.

Свинарчук-Гладковский пытался сбежать из страны, его задержало НАБУ

Подопечные Сытника соратника Порошенко задержали, однако никаких обвинений против него не выдвинули. Таким образом, Олег Гладковский сутки пробыл в непонятном статусе (что несколько нарушает закон) и даже успел объявить голодовку (что логично - после ресторанного питания какое-то иное ему бы просто не пошло).

Сегодня, 18 октября, казус был устранен. Олегу Гладковскому сообщили о подозрении, причем, сразу по двум злодеяниям.

Первое подозрение по ст. 364 ч. 2 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением"). Второе - по ст. 366−1 ("Декларирование недостоверной информации").

За номерами статей скрываются следующие деяния, которые власти считают преступными:

- Гладковский использовал служебное положение для неправомерной выгоды компании Богдан Моторс (владеет ее в интересах Петра Порошенко;

- Гладковский нанес государству ущерб на 10 620 000 грн, когда включил в оборонный заказа грузовые авто, которые по завышенным ценам закупили у дочернего предприятия своей же компании:

- Гладковский не задекларировал 164 тысяч долларов доходов жены за три года (супруга Свинарчука не декларировала доходы от сдачи в аренд элитной недвижимости в центре Киева).

Гладковский-Свинарчук официально стал подозреваемым - фото 189773

Из-за махинаций с военными авто Гладковский может сесть в тюрьму

Подозрения согласованы главой САП Назаром Холодницким, также дело находится на контроле начальника Холодницкого - генерального прокурора Рябошапки.

В субботу, 19 октября, Высший антикоррупционный суд Украины планирует избрать подозреваемому коррупционеру меру пресечения. Ожидается, что это будет арест на два месяца без права внесения залога.

Именно такое решение было принято по коллеге Гладковского-Свинарчука по СНБО - Сергея Пашинского.

Отметим, что к сожалению для правоохранителей днем ранее покинул страну еще один соратник Петра Порошенко - экс-депутат Игорь Кононенко. С ним схема, отработанная на Гладковском, не прошла.

Также добавим, что общество ожидало, что Гладковского-Свинарчука будут судить не за это, а за эпизоды, показанные в весеннем расследовании Дениса Бигуса, которые уничтожили не только карьеру Гладковского, но и стоили победы на выборах его патрону - Петру Порошенко. Показательно, что сам пятый президент пока затаился в Лондоне и пока не комментировал задержание своего близкого друга и соратника.

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Коррупция Олег Гладковский НАБУ антикоррупционный суд Новости Украина
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