Чиновники стырили миллионы при строительстве моста Зеленского в Станице Луганской

При восстановлении взорванного моста украли больше 10 миллионов

В ходе возведения моста в Станице Луганской, который приезжал открывать лично президент Владимир Зеленский, госслужащие разокрали более 10 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины. По данным следствия, чиновники сумели вступить в сговор с компанией, которая строила мост, и отменно на этом нажились.

В четверг, 19 декабря, правоохранители провели обыск, во время которых изъяли доказательства совершенных преступлений.

Как утверждают в ГПУ, во время строительства стоимость работ и их объемы были завышены, а остаток от выделенных из бюджета сумм осел в карманах коррупционеров.

- Досудебное расследование ведётся по части второй статьи 364 УК Украины - "Злоупотребление властью или служебным положением" и частью третьей статьи 191 - "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", - отметили в ведомстве. - Фигурантам дела готовятся объявить о подозрении в совершении преступления.

Напомним, 2 сентября, после отступления войск ВСУ с этой точки фронта, президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале строительства моста возле КПВВ в Станице Луганской. Коммунальщики с задачей справились в рекордные сроки, а открытие моста проходило при неформальном участии боевиков. Террористы, нацепив фейковые знаки СЦКК, перешли на подконтрольный Киеву участок поселка, и стояли буквально в считанных десятках метрах от президента. Теперь же боевики контролируют и сам объект, и берег Северского Донца, что дает им возможность в любой момент переправить танки и двинуться на новые позиции сил ООС.