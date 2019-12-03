Российские боевики захватили берег Северского Донца в Станице Луганской

Российские террористы фактически взяли под контроль территорию, откуда отступили ВСУ

После отступления украинских военных из населенного пункта территория Станицы Луганской стала полноценной "серой зоной", куда не могут попасть ни полицейские, ни работники "скорой", ни, тем более, военнослужащие или нацгвардейцы.

А вот российские террористы, напротив, чувствуют себя в поселке городского типа вполне вольготно. Особенно после строительства усилиями коммунальщиков и Зеленского нового моста.

Как утверждают журналисты BBC.Украина, оккупанты взяли под контроль более сотни метров стратегически важного берега на подконтрольной нашей стране стороне несколько месяцев назад, как только военнослужащие ВСУ покинули Станицу Луганскую.

Боевики с нарукавными знаками СЦКК деружят на условно "подконтрольной" Украине территории без формы. Террористы делают замечания и фиксируют людей, которые переходят по мосту.

Работники международного агентства утверждают, что единственный путь из "ЛНР" в подконтрольную территорию оказался под властью российских террористов почти сразу после официального отступления украинских войск. При этом во открытия моста, когда на место приезжал Владимир Зеленский, оккупанты сваливали на свою сторону, чтобы не портить картинку президенту.

При этом в штабе операции Объединенных сил на ситуацию, де-факто, вообще не реагируют. Никаких заявлений о том, что российские террористы совершили акт агрессии в районе разведения войск, от официальных лиц не звучано. Только в ответ на запрос журналистов пресс-офицер СЦКК с украинской стороны заявил о том, что присутствие боевиков в российской униформе и обмундированием на "нашей" части Северского Донца является "открытой провокацией".

Напомним, в рамках выполнения условий Кремля для участия Путина во встрече "нормандской четверки", власти Киева пошли на глобальные уступки террористам - в одностороннем порядке отвели войска от линии разграничения в Петровском и Золотом, пообещали имплементировать "формулу Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов на оккупированных территорий без перехода контроля за границей защитникам Украины, а также заявили о намерениях выплачивать пенсии в "ДНР" и "ЛНР".