Через украинских бизнесменов: РФ фальсифицировала вмешательство Украины в выборы в США

Путин через украинский и российский бизнес сваливал вину за вмешательство в выборы в США на Украину

Кремлевские террористы вели масштабную кампанию по дезинформации всего мира в целом и Вашингтона в частности, лишь бы убедить всех в том, что Украина вмешивалась в выборы президента Штатов в 2016-м году. Доносили эту выгодную агрессорам информацию с помощью наших бизнесменов.

Об этом сообщили журналисты издания The New York Times, ссылаясь на источники в американской разведке, а также на сенаторов.

Тему попыток переложить ответственность с себя на Украину обсуждали высокопоставленные американские политики и разведчики на посвященном этому брифинге.

Как утверждают расследующие возможный сговор РФ с командой Трампа, по меньшей мере с 2017 года Кремль старается показать, что официальный Киев причастен к взлому почтовых серверов Демократической партии США во время предвыборной кампании. Российские террористы рассказывали об этом представителям своего и украинского бизнеса. А те, в свою очередь, "по секрету" делились информацией с политиками из США.

На самом же деле за этим стоят русские.

Журналисты NYT утверждают, что Дональд Трамп неоднократно поднимал тему украинского вмешательства в выборы во время разговора с президентом Зеленским. При этом такую же теорию использовали и республиканцы в качестве защитной линии лидера США от импичмента.

Напомним, что осенью 2019 г. в США разгорелся скандал из-за возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского. Оба лидера это отрицают: президент Украины словами о том, что на него может давить только 6-летний сын, а глава Америки заявлением о "чудесном разговоре" и "охотой на ведьм, организованной демократами".