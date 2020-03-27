Церковь - рассадник коронавируса: в Ровенской области зараженные участвовали в службах

Походы зараженных в церкви способствуют распространению пандемии

Тысячи вернувшихся в Украину заробитчан, как и огромное количество не выезжавших из страны людей, продолжают ходить к попам на причастия и службы, не смотря на разрастающуюся пандемию COVID-19. Не останавливает верующих ни температура, ни объявленные карантинные меры.

Последствия подобного забивания на изоляцию не заставят себя долго ждать. Страна ощутит их в ближайшие недели. Правда, не факт, что правительство будет связывать чрезвычайный всплеск заболеваемости с коронавирусом, ведь диагностировать COVID-19 у нас не спешат, списывая заразу на ОРВИ, ГРИПП или вирусную пневмонию.

А тем временем в пятницу, 27 марта, на брифинге в Ровенской ОГА чиновники сообщили о том, что все девять установленных инфицированных китайским коронавирусом активно посещали богослужения и вообще не соблюдали режим изоляции.

Речь идет о жителях села Тынное Сарненского района региона.

- Исходя из того, что большинство инфицированных посещали собрания и богослужения, работы в эпидемиологов будет много. Это сотни контактов, которые надо отследить. Это работа не одного дня, - подчеркнул руководитель областного центра минздрава Роман Сафонов. - Сейчас на выездах из Тынного установлены посты патрульной полиции совместно с ДСНС. Покидать село запрещено. Движение габаритного транспорта осуществляется в обход.

Напомним, в Украине официально зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.