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В Украине взлетит важный тариф. Известно какой

12:13
В Украине взлетит важный тариф. Известно какой - фото 1
В Украине взлетит важный тариф. Известно какой

В Украине подорожает электроэнергия для населения и предприятий.

Зеленский "снизит" тарифы: внесен закон

Об этом заявил новый глава НКРЕП Валерий Тарасюк в эфире шоу "Свобода слова".

"У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование и можно доказать это на простом примере. Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, за нас его платит хлебозавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебозавод еще и теряет конкурентоспособность — и это цепная реакция", - заявил Тарасюк и подчеркнул, что на данный момент другой перспективы не существует.

В Украине взлетит важный тариф. Известно какой - фото 190684

Валерий Тарасюк

Напомним, что в период предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал снизить тарифы. Но после победы Дмитрий Разумков заявил, что это не компетенция президента.

Еще более ясным был представитель гаранта в Кабмине Андрей Герус, заявивший о том, что Зеленский шутил о тарифах. Однако позже он извинился за свои слова.

 

 

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тарифы НКРЭКУ Электроэнергия Новости Украина
Экономическая правда
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