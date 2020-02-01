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Цемах живой и сидит дома - дочь боевика

13:30
Цемах живой и сидит дома – дочь боевика - фото 1
Цемах живой и сидит дома – дочь боевика

Намедни росСМИ сообщили об убийстве боевика Владимира Цемаха в Москве. Позже оказалось, что эта новость не соответствует действительности, а сам террорист преспокойно сидит в ОРДЛО.

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Об этом заявила дочь Цемаха Мария.

По словам родственницы "ДНРвца", тот "жив, здоров" и сейчас находится "дома" – в ОРДЛО. Напомним, что ранее Russia Today сообщила о смерти боевика в Москве. Для подтверждения информации, росСМИ выложили скрины переписки дочери Цемаха. Однако вскоре новость была удалена с сайта.

О том, что это было и в каких целях – остается только гадать. Однако учитывая, что канал Маргариты Симоньян (главреда Russia Today) напрямую подконтролен Кремлю, можно предположить, что это была спланированная информпровокация.

Для справки

Владимир Цемах – террорист, являющийся важным свидетелем катастрофы пассажирского самолета MH17, сбитого из комплекса "Бук" 17 июля 2014 г.

По данным источников, упомянутый преступник общался с членами экипажа установки и участвовал в сокрытии следов злодеяния.

1 июля преступник был задержан нашими спецслужбами. 3 июля Цемаха на два месяца арестовал Шевченковский суд Киева. 7 сентября боевик был обменян на узников Кремля и менее чем через неделю выехал на территорию "ДНР".

3 декабря 2019 г. СБУ объявила боевика в розыск. В этом же месяце адвокат Цемаха подал иск в ЕСПЧ с обвинением Украины и Нидерландов в "незаконном похищении" террориста.

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Владимир Цемах Расследование MH17 Москва Новости Украина
Громадське
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