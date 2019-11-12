Бывшему главе Укроборонпрома сообщили о подозрении в коррупционном преступлении

Букин "забыл" о богатствах гражданской жены

Если бравые подчиненные Холодницкого и Сытника смогут доказать вину Павла Букина, ему грозит "огромный" штраф в 40 тысяч гривен или же до двух лет тюрьмы. Но ни один из чиновников за всю историю не был наказан за подобное лишением свободы.

Во вторник, 12 ноября, работники Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили бывшему директору концерна "Укроборонпром" Павлу Букину.

Экс-чиновника подозревают в якобы во внесении заведомо недостоверных сведений в реестр электронных деклараций на сайте НАПК.

Как утверждают следователи, Букин в 2016-м году не внес две квартиры и Range Rover общей стоимостью в 13 миллионов гривен. Имущество, которое бывший глава оборонного концерна должен был отразить в отчете о доходах, принадлежит его гражданской жене.

Расследовать уголовое дело в отношении на тот момент уже бывшего чиновника детективы НАБУ принялись 7 августа после изучения декларации обвиняемого.

Напомним, 30 августа президент Зеленский уволил Павла Букина с должности генерального директора концерна Укроборонпром и назначил вместо него Айвараса Абромавичуса.

Почти сразу после этого к Букину с обысками нагрянули детективы Национального антикоррупционного бюро. Следственно-оперативные действия касались расследования дел о хищениях в оборонном секторе.

Как известно, скандал о коррупции в оборонке прогремел в феврале 2019 г. после выхода расследования "Бигус.инфо" о коррупции в Укроборонпроме. Правда, главным фигурантом расследования был соратник Петра Порошенко Олег Гладковский.

17 октября он вновь попытался покинуть страну, однако его задержали агенты НАБУ. 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Олега Гладковского с правом внесения залога.