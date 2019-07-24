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Бюст вместо портрета: в Украине начали штамповать скульптуры Зеленского

15:00
Продажа бюстов Зеленского начнется завтра - фото 1
Продажа бюстов Зеленского начнется завтра

В среду, 24 июля, на одном из интернет-аукционов появились весьма необычные лоты - бюсты президента Владимира Зеленского. Автор объявления утверждает, что старт продаж бюстов запланирован на 25 июля.

А штамповать изваяния Зе, судя по всему, планируют в промышленных масштабах.
Так что теперь чиновники смогут выполнить один из первых устных указов главы государства и не размещать в своих кабинетах фоточку с портретом президента, заменив ее на бюстик популярного артиста.

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Стоимость гипсовой скульптуры Зеленского стартует с двух тысяч гривен. Впрочем, не исключено, что при достаточном ажиотаже скульптура весом в 2,5 килограмма и высотой в 23 сантиметра вырастет в цене.

Бюст вместо портрета: в Украине начали штамповать скульптуры Зеленского - фото 184812

В самом описании бюста указано, что он может послужить "отличным и уникальным подарком, который украсит рабочий стол и интерьер":

"Впервые в Украине, официальные продажи стартуют 25 июля, приобретите по лучшей цене сейчас! Изготовлен из скульптурного гипса, покрытый 3 слоями лака, сусальным золотом. Представленный в трех цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость, матовый".

Бюст вместо портрета: в Украине начали штамповать скульптуры Зеленского - фото 184814

Примечательно, что в своей инаугурационной речи перед Верховной Радой Зеленский говорил, что "президент - не икона и не идол" и призывал чиновников повестит в своих кабинетах фотографии своих детей.

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