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Богдан от имени Зеленского отправил в Кабмин представление на увольнение Кличко

12:40
У Зеленского приступили к отбиранию власти у Кличко - фото 1
У Зеленского приступили к отбиранию власти у Кличко

В среду, 24 июля, недолюстрированный глава офиса президента Андрей Богдан направил министру кабинета министров Александра Саенко документ-приказ об увольнении Виталия Кличко с должности главы администрации Киева.

Сместить городского голову столицы у Зеленского хотели уже давно, поскольку желание посадить на кресло управляющего Киевом своего человека очень уж заманчивое.

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Только вот уволить Кличко прямым указом не могли, поэтому нашли лазейку в законе.

Согласно присланному Саенко документу, Андрей Богдан указал, что воспользовался законоа "О местных государственных администрациях", где сказано, что главы местных администрация назначаются на должность и увольняются с нее указом президента по представлению Кабмина.

"В случае избрания нового президента, главы местных администраций продолжают работать до назначения в установленном порядке новых глав местных государственных администраций. Исходя из этого, просим внести представление по увольнению Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации", - сказано в документе.

Богдан от имени Зеленского отправил в Кабмин представление на увольнение Кличко - фото 184809

Как известно, Зеленский разделяет должность главы администрации и мэра, чем, де-факто, забирает у Виталия Кличко все исполнительные полномочия и делает избирательную народом должность исключительно представительской.

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Виталий Кличко Владимир Зеленский Андрей Богдан увольнение Новости
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