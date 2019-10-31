Бужанский выступил против украинизации школ. "Временно"

Бужанский выступил против украинизации школ. Временно

Нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский внес в Раду законопроект об отмене украинизации русскоязычных школ в 2020 г.

Об этом политик написал в своем Telegram.

"Как вы помните, русскоязычные школы должны перейти украинский с 2020 года. А все остальные с 2023. Это чисто дискриминационная норма и я внес законопроект, устраняющий ее. С 23, так с 23, так сказать", - заявил политик.

Напомним, что вопрос украинского языка не сходит с политической повестки уже очень давно. Весной 2019 г. Рада поставила окончательную точку в лингвистическом споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко с Ко попытался оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.

Позже споры возникли по другому вопросу – реформы украинского правописания. Дело даже дошло до суда, но безуспешно.