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Брезговал больничной едой: На мажора с COVID-19 открыли дело

Вчера, 21:30
Брезговал больничной едой: На мажора с COVID-19 открыли дело - фото 1
Брезговал больничной едой: На мажора с COVID-19 открыли дело

На жителя Житомира с COVID-19, который ранее жаловался на больничную еду, открыли уголовное дело. И гастрономия тут ни при чем.

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Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Уголовное производство открыто по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования проверяется информация об сокрытии сведений больным COVID-19 о причастности к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно в Украину", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вместе с обвиняемым рейсами авиалиний воспользовались более 30 человек. На данный момент полицейские устанавливают их контакты, место проживания и объясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции.

Напомним, ранее житель Житомира, зараженный COVID-19, пожаловался на питание в украинских больницах. Позже им заинтересовалась полиция, и вот почему.

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